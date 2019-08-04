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  • 04.08.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 18:55

nda son durum nedir? Hangi bankalarda konut, taşıt ve düştü?

ndaki son durum, kredi çekmeyi düşünen vatandaşların sorgulattığı konuların başında yer alıyor. Son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası nde faizi yüzde 1'in altına, 0.99'a düşürürken, tüketici kredisi ise 1.49'a indi. Peki, nda son durum nedir? Hangi bankalarda konut, taşıt ve düştü? İşte banka banka güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Hangi bankalarda konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi düştü?

Kredi faiz oranlarında son durum nedir? Yaz aylarında kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarıyla ilgili araştırmalara devam ederken bankalardan üst üste müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına, 0.99'a düşürürken, tüketici kredisi ise 1.49'a indi. Bu nedenle ev ve araba almak isteyen vatandaşlar kredi faiz oranlarında son durumu merak ediyor. Haberimizde güncel bir şekilde kredi faiz oranlarını sizinle paylaştık. İşte banka banka kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43

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