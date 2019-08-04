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  • 04.08.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 18:22

Emekli ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiye ödeme günü ne zaman?

2018 yılında Meclis kararıyla verilmeye başlanan ikramiye tarihleri için heyecan devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih kesinleşti. Peki, Kurban Bayramı ikramiye ödeme günü ne zaman? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

12.5 milyon emekli vatandaş ve ikramiye alan vatandaşlar Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bayram ikramiyesi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

8-9 Ağustos tarihlerinde emekliler hesabında 1000 liralık Kurban Bayramı ikramiyesini görecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor.

Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 8 Ağustos'ta SSK emeklileri, 9 Ağustos'ta ise Emekli Sandığı emeklileri ve Bağkur'lular'ın hesabına 1000 liralık ikramiyeleri yatırılacak.

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