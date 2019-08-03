3 Ağustos genel af yasası, hal yasası, nafaka, kıdem tazminatı ve EYT konusunda son gelişmeler neler? Milyonlarca vatandaş TBMM'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Meclis gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasını ardından bu konular gündemdeki yerini korumaya başladı. Peki, genel af yasası, hal yasası, nafaka, kıdem tazminatı ve EYT'de son durum nedir? İşte son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AK Parti'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor.

Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM'de yasalaştırılacak. Pakette okula başlama yaşının 69 aya çıkarılması gibi konular olacak. Özel okulların eğitim dönemleri ve başvuru sürelerini kendilerinin belirlemesi de yer alacak. Pakette etüt merkezleri ve temel liselerle ilgili düzenlemelerin de yer alacağı konuşuluyor. Turizmle ilgili teşvik düzenlemelerinin de yasalaşacağı belirtiliyor.