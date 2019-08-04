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  • 05.08.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 08:54

5 Ağustos Dolar bugün ne kadar oldu?

... Geçtiğimiz hafta 5.51'li seviyelere inen , Fed Başkanı Powell'ın faiz açıklamalarının ardından kademeli yükselişe geçmişti. Başkanı Trump'ın Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'lık ek vergi getirmesinin ardından dolar yükselişe geçti.

Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Eylül'den itibaren Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'luk ek vergi tarifesi getirdiğini açıklaması ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırmasının ardından küresel bazda rish iştahının azaldığı haftanın son işlem gününde dolar/TL sakin seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Ağustos döviz kurları...

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