2019 Kent sigara fiyatları! En çok tüketilen markalar arasında bulunan Kent ise zamdan nasibini alıyor.Sigara tiryakileri merakla internette bu soruya yanıt arıyor. Sigaraya zam geleceğine dair söylentilerin ardından sigara fiyatları merakla araştırılıyor. İşte 2019 Kent sigara fiyatları! Ne kadar zam geldi? Merak edilen detaylar haberimizde... Bu arada Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - Muratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak British American Tobacco sigara zam açıklaması sonrası kısa sürede Tekel markasının da yukarıda yer alan sigara markaları için zam açıklaması yapması bekleniyor.