Evde bakım aylığı son dakika ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller! İşte e-devlet hasta bakım parası yatan iller. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk, yüzbinleri ilgilendiren müjdeyi açıkladı. Buna göre 513 bin engelliye toplam 711 milyon TL evde bakım aylığı ödemeleri 9 Ağustos Cuma günü yatırılacak. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?
Evde bakım aylığı son dakika ne zaman yatacak? Evde bakım maaşları erken mi yatacak? İşte hasta bakım parası yatan iller
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Zehra Selçuk, yüzbinlerce engelli vatandaşın evde bakım aylığının 9 Ağustos Cuma günü ödeneceğini duyurdu. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.
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