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  • 05.08.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 12:34

5 Ağustos güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi oranı!

Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.

Faiz oranları düştü mü? İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı!

Merkez Bankasının faizleri aşağı çekmesinin ardından kamu bankaları hemen reaksiyon göstererek vatandaşın yanında yer aldı. Üç kamu bankası ve bir katılım bankası faizleri aşağıya indirdi. Buna göre konut kredilerinde faiz yüzde 1'in altına inerek yüzde 0.99'a kadar geri çekildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü.

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