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  • 05.08.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 10:05

Emekliye çifte müjde! 2 bin lira...

lar tarafından emekli vatandaşlarımıza müjdeli haberler ardı arkasına gelmeye devam ediyor. 12 milyondan fazla , ve Bağkur emeklisi ödemelerini merak ediyor. Promosyon almak için emekliler maaş hesaplarını başka bankalara da taşıyabiliyor.

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