Emekliye çifte müjde! 2 bin lira...

Emekliler bayram ikramiyelerini heyecanla beklerken, bankalar da yaklaşık 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına devam ediyor. Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere maaşa göre 450 TL'ye kadar promosyon veren bankalar, ekstra kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.