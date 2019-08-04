Emekliye çifte müjde! 2 bin lira...

Emekliler bayram ikramiyelerini heyecanla beklerken, bankalar da yaklaşık 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına devam ediyor. Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere maaşa göre 450 TL'ye kadar promosyon veren bankalar, ekstra kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor.