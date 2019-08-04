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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 08:42

5 Ağustos Gram ve fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Bugün gramı, çeyrek, tam ne kadar? İşte 5 Ağustos canlı altın fiyatları... Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Trump'ın Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'luk ek vergi getirmesinin ardından yükselişe geçti.

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. 4 Ağustos altın fiyatları, yatırımcıların ticaret gerginlikleri etkisiyle riskten kaçınmalarıyla yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem günün kapanışında çeyrek altın 420,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan işlem görmüştü.

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