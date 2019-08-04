Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. 4 Ağustos altın fiyatları, yatırımcıların ticaret gerginlikleri etkisiyle riskten kaçınmalarıyla yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem günün kapanışında çeyrek altın 420,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan işlem görmüştü.