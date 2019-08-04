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2 bin 900 yolcu kapasitesi, 1320 de personeli olan Galataport’a yanaşacak en büyük kurvaziyer gemilerinden biri olacak.

İstanbul’a geliyor
Mart 2020'de açılması planlanan Galataport Limanı, şimdiden dev gemilerin rotasına girdi. Kurvaziyer turizminin dev firmalarından ABD'li , yeni gemisi olan 'i Galataport kalkış ve inişli planladı. 2020'de ilk seferini 'nin Southampton limanından yapacak olan 900 milyon euro değerindeki gemi, 2020 yılında 3 farklı tarihte Kuşadası ve 'a sefer düzenleyecek. Royal Caribbean Türkiye Müdürü Alper Taşkıranlar, 2020'de 140 bin turisti getireceklerini söyledi.


BETÜL ALAKENT

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