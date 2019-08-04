Mart 2020'de açılması planlanan Galataport Limanı, şimdiden dev gemilerin rotasına girdi. Kurvaziyer turizminin dev firmalarından ABD'li Royal Caribbean, yeni gemisi olan Celebrity Apex'i Galataport kalkış ve inişli planladı. 2020'de ilk seferini İngiltere'nin Southampton limanından yapacak olan 900 milyon euro değerindeki gemi, 2020 yılında 3 farklı tarihte Kuşadası ve İstanbul'a sefer düzenleyecek. Royal Caribbean Türkiye Müdürü Alper Taşkıranlar, 2020'de 140 bin turisti getireceklerini söyledi.
BETÜL ALAKENT
BETÜL ALAKENT
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