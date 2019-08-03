Cumhurbaşkanı'ndan kamu işçilerine ikramiye (ilave tediye) müjdesi geldi. İşçilere 26 günlük ikramiye kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, ikramiyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Kamu işçilerine her yıl verilen ilave tediye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Tediyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.
- Ekonomi
- 03.08.2019
- Gazete
İşçiye ikramiye müjdesi! 792-1.084 TL haftaya hesapta
Kamu işçilerine 26 günlük ikramiye müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı kararına göre, ödemenin ilk yarısı 9 Ağustos’ta, diğer yarısı 13 Aralık’ta işçilerin hesabına yatacak.
- İşte Halkbank 2019 konut kredisi faiz hesaplama
- İSKİ üst yönetimi toplu istifa etti
- Kredisini düşük faizle yapılandırmak isteyenler dikkat
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.