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İşçiye ikramiye müjdesi! 792-1.084 TL haftaya hesapta

Kamu işçilerine 26 günlük ikramiye müjdesi geldi. kararına göre, ödemenin ilk yarısı 9 Ağustos’ta, diğer yarısı ’ta işçilerin hesabına yatacak.

İşçiye ikramiye müjdesi
Cumhurbaşkanı'ndan kamu işçilerine ikramiye (ilave tediye) müjdesi geldi. İşçilere 26 günlük ikramiye kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 'ın imzasıyla yayımlanan kararla, ikramiyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, sı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Kamu işçilerine her yıl verilen ilave tediye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Tediyeden primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

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