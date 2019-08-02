11-14 Ağustos'ta tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşların ikramiye alacağı tarih belli oldu. Şimdi gözler Ağustos ayında emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Bu nedenle Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, emekli Ağustos maaşı ne zaman ödenecek? İşte merak edilen detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE YATIRILACAK MI?

Şimdi gözler Ağustos ayında emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle maaşların normal tarihlerinde yatırılması bekleniyor.