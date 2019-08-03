Memur maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na yaklaşık bir hafta kaldı. SGK SSK Bağkur memur maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca memurun merakla beklediği konu ile ilgili açıklama geldi mi? Maaşlar erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Kurban Bayramı için vatandaşlar hazırlık içinde. Normal süreçte memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyorlar. Bu sene Kurban Bayramı ise 11-14 Ağustos'ta idrak edilecek. Maaşların yatacağı gün bayramın ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle memurlar maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.