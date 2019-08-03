Ev talebi telefonları kilitledi

Merkez Bankası'nın rekor faiz indiriminin ardından kamu bankalarının konut kredisi aylık faiz/finansman oranını yüzde 0.99'a düşürmesi, beklemeye geçen ev alıcısını harekete geçirdi. Büyük indirimin gayrimenkul sektörüne canlılık getireceğini söyleyen İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "Telefonlarımız susmuyor. Hafta sonu yoğun ziyaretçi olacağı kesin. Çünkü ciddi randevu aldık. Bu sebeple de satış elemanlarımızın sayısını artırdık" dedi. Kamu bankalarından gelen indirim hareketine özel sektör olarak destek vereceklerini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas da Kurban Bayramı sonrasında özel sektörün de ek fırsatlar sunacağını ifade etti. Tüketicinin yüzde 1'in altına düşen faiz oranıyla harekete geçtiğinin altını çizen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise çağrı merkezlerine gelen telefon trafiğinin yüzde 40 arttığını söyledi. Timur, "Aldığımız form sayısında da aynı oranda artış söz konusu. Hafta sonu bu talebi daha iyi hissetmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.
İNDİRİM 4 BANKAYA ULAŞTI
Ziraat ve VakıfBank'ın başlattığı indirim hareketi büyüdü. Halkbank, konut kredi faiz oranını azami 180 ay vade için yüzde 0.99'a indirdi. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0.79 faiz oranı ile kredi kullanma imkanı sağlayabilecek. Ziraat Katılım da konut finansman oranını 0.99'a çekti.
SEDA TABAK
İNDİRİM 4 BANKAYA ULAŞTI
Ziraat ve VakıfBank'ın başlattığı indirim hareketi büyüdü. Halkbank, konut kredi faiz oranını azami 180 ay vade için yüzde 0.99'a indirdi. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0.79 faiz oranı ile kredi kullanma imkanı sağlayabilecek. Ziraat Katılım da konut finansman oranını 0.99'a çekti.
SEDA TABAK
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