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  • 03.08.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 09:10

son dakika! 3 Ağustos canlı altın fiyatı: , çeyrek, fiyatı

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Trump'ın Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'luk ek vergi getirmesinin ardından yükselişe geçti. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün , , ve tam oldu? İşte 3 Ağustos ...

Altın fiyatları son dakika... 3 Ağustos altın fiyatları, yatırımcıların ticaret gerginlikleri etkisiyle riskten kaçınmalarıyla yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem günün kapanışında çeyrek altın 420,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

3 Ağustos Cumartesi günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

3 Ağustos Cumartesi günü gram altın 257,11 liradan alınırken, 257,18 liradan satılıyor.

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