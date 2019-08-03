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’den doktora nöbet ücreti kararı

AYM’den doktora nöbet ücreti kararı
ANAYASA Mahkemesi (), bir üniversite hastanesinde çalışan uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna vardı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Diğer sağlık personeline nöbet ücreti ödenip, 2547 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışan uzman doktorlara ödenmemesinin farklı muamele teşkil ettiği kuşkusuzdur" ifadesine yer verildi.

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