ANAYASA Mahkemesi (AYM), bir üniversite hastanesinde çalışan uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna vardı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Diğer sağlık personeline nöbet ücreti ödenip, 2547 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışan uzman doktorlara ödenmemesinin farklı muamele teşkil ettiği kuşkusuzdur" ifadesine yer verildi.
- Ekonomi
- 03.08.2019
- Gazete
AYM’den doktora nöbet ücreti kararı
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