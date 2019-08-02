Genç nüfusuyla öne çıkan Türkiye'de son yıllarda staj ile ilgili önemli adımlar atıldı. Stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençler için maaş ödenmesi zorunlu kılındı. Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.
- Ekonomi
- 02.08.2019
- Gazete
Stajyere ayda 548 TL! Staj nerelerde yapılır? Staj sigortası emekliliğe yansır mı?
Staj yapan gençlerin sigortasının yapılıp maaşlarının da ödenmesi zorunlu. Hatta ücrette bir alt sınır var. Stajyerlere aylık 548 liradan az ücret verilemiyor, buna devlet katkısı da sağlanıyor. Peki staj nerelerde yapılır? Stajyere ödenecek ücret neye göre belirlenir? Staj sigortası emekliliğe yansır mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Genç nüfusuyla öne çıkan Türkiye'de son yıllarda staj ile ilgili önemli adımlar atıldı. Stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençler için maaş ödenmesi zorunlu kılındı. Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.
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