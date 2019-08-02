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Markalı konutun yeni adresi

’dan ’e, Mesa’dan Aşçıoğlu’na, ’dan Tahincioğlu’na kadar ’nin en büyük konut üreticilerinin proje geliştirdiği ’de yeni evlerin fiyatları, 1+1’lerde yaklaşık 300 bin liradan başlıyor, 3+1’lerde 2 milyon liranın üzerine çıkıyor.

Markalı konutun yeni adresi Maltepe
İstanbul'da orta gelir grubundan ailelere ev sahipliği yapan Maltepe'nin çehresi hızla değişiyor. İlçe bugünlere markalı konut üreticilerinin en çok yatırım yaptığı bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. 'ne kıyısı bulunan 'nin özellikle E-5 otoyoluna komşu bölgelerinde hızlı bir yapılaşma göze çarpıyor. Teknik Yapı'dan 'e, Mesa'dan Aşçıoğlu'na, 'dan Tahincioğlu'na kadar 'nin en büyük konut firmalarının proje geliştirdiği Maltepe, aynı zamanda hızlı bir kentsel dönüşüm süreci yaşıyor.

UYGUN SEÇENEKLER
'nın tam orta noktasında yer alan Maltepe, komşuları , Sancaktepe, ve ilçelerinden hatırı sayılır bir nüfusu kendine çekiyor. Her kesimden ve gelir grubundan konut yatırımcısına hitap eden ilçede, yeni konut projelerinde daire fiyatları 1+1'lerde yaklaşık 300 bin liradan başlıyor, 3+1'lerde 2 milyon liranın üzerine çıkıyor.

YÜZDE 5.47 DÜŞÜŞ
Endeksa.com verilerine göre; Maltepe'de satılık konutların ortalama brüt alanı 100 metrekare iken, birim metrekare değeri 2 bin 640 lira ile 5 bin 431 lira arasında değişiyor. Ortalama konut satış fiyatının 425 bin 370 lira, geri dönüş süresinin ise 26 yıl olduğu belirlenen Maltepe'de ortalama metrekare kira bedeli ise 13.64 lira olarak belirlendi. Maltepe'de son 1 yıl içinde konut fiyatlarında yüzde 5.47 düşüş oldu. Gelecek 6 aylık dönemde ise yüzde 0.09 oranında değer artışı bekleniyor. Yıllık ortalamalara bakıldığında Maltepe'de konutta en fazla değer kazanan mahallelerin sırasıyla Esenkent, Gülsuyu, Altayçeşme, Gülensu ve Büyükbakkalköy olduğu görüldü. Amortisman süreleri dikkate alındığında ise Maltepe'de en hızlı geri dönüşe sahip mahallelerin sırasıyla Büyükbakkalköy, Gülensu, Cevizli, Aydınevler ve Zümrütevler olduğu belirtiliyor.



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