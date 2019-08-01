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  • 01.08.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 22:20

? Hangi bankalarda faiz oranları düştü?

? Yüz binlerce vatandaş merakla hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak konusu. Peki, faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranları hangi bankalarda düştü? İşte bankalardaki güncel kredi faiz oranları...

Hangi bankalarda konut kredisi faiz oranları düştü?

Binlerce vatandaş kredi oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini de merak ediliyor. Uzmanlar ekonomi piyasasındaki canlanma ve enflasyondaki düşüş trendiyle birlikte bankaların kredi faizlerini düşürmesi beklentisinin arttığını belirtiyor. Peki, konut kredisi faizleri düştü mü? Hangi bankalarda konut kredisi faiz oranları düştü? İşte bankalardaki güncel kredi faiz oranları...

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Ziraat Bankası 500 bin TL'ye kadar 180 ay vadeli konut kredi faiz oranını 0.99 olarak belirledi.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.76

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