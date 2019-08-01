Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte kredi faiz oranları hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Uzmanlar ekonomi piyasasındaki canlanma ve enflasyondaki düşüş trendiyle birlikte bankaların kredi faizlerini düşürmesi beklentisinin arttığını, özellikle konut kredilerinin 1.20'lere kadar düşebileceğini belirtmişti. Peki, banka banka konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faizlerinde son durum ne? İşte güncel kredi faiz oranları...

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Berat Albayrak da konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz." dedi.

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Ziraat Bankası 500 Bin TL'ye kadar 180 ay vadeli konut kredi faiz oranını 0.99 olarak belirledi.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.76