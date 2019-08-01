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  • 01.08.2019 19:50
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 19:50

nda indirim yapılacak mı? Halkbank, Ziraat, Akbank, Vakıfbank kredi oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indirim kararıyla birlikte kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar nda indirim yapılıp yapılmacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Uzmanlar ekonomi piyasasındaki canlanma ve enflasyondaki düşüş trendiyle birlikte bankaların kredi faizlerini düşürmesi beklentisinin arttığını belirtiyor. Peki, Halkbank, Ziraat, Akbank, Vakıfbank kredi oranları ne kadar oldu? İşte güncel ...

Güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi...

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte kredi faiz oranları hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Uzmanlar ekonomi piyasasındaki canlanma ve enflasyondaki düşüş trendiyle birlikte bankaların kredi faizlerini düşürmesi beklentisinin arttığını, özellikle konut kredilerinin 1.20'lere kadar düşebileceğini belirtmişti. Peki, banka banka konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faizlerinde son durum ne? İşte güncel kredi faiz oranları...

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Berat Albayrak da konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz." dedi.

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Ziraat Bankası 500 Bin TL'ye kadar 180 ay vadeli konut kredi faiz oranını 0.99 olarak belirledi.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.76

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