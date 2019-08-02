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  • 02.08.2019 17:04
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 17:08

Kredisini düşük faizle yapılandırmak isteyenler dikkat! Açıklama geldi

Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde konut satın almak için kredi çeken vatandaşlar, faizlerin düşmesi ile birlikte kredilerini yapılandırmak için araştırma yapmaya başladı. Yüksek faiz oranı ile kredi çekenler tarafından beklenen yapılandırma açıklaması geldi.

Kredisini düşük faizle yapılandırmak isteyenler dikkat

Merkez Bankası'nın faizleri aşağı çekmesi sonrası Ziraat, Vakıf ve Halkbank konut kredilerini 180 ay çıkartarak faizleri de 0,99'a indirdi.

SADECE YENİ KONUT ALANLAR YARARLANABİLECEK
Daha önce yüksek faiz oranıyla konut kredisi alanlar bankalardan gelecek yapılandırma haberini bekliyordu ancak ilk edinilen bilgilere göre 0,99'luk faiz oranı sadece yeni konut alımlarında geçerli olacak.

Haber 7'nin haberine göre daha önce konut kredisini almış ancak ilk taksitini dahi ödememiş olsalar da bu orandan faydalanamayacak.

Ancak tüketici kredisi kullananlar limitleri dahilinde yeni kredi kullanarak düşük faiz oranıyla kredi kapatma yapabilir.

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