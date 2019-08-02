Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.08.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 18:17

bayramdan önce erken ödenecek mi? ?

Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kurban Bayramı 11 Ağustos-14 Ağustos arası idrak edilecek. Engelli maaşı alan vatandaşlar internette bayramdan önce ödenecek mi sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? ?

Engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Engelli maaşları bayramdan önce erken ödenecek mi? 11 Ağustos-14 Ağustos arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu nedenle maaşların bayram öncesi yatırılıp yatırılmayacağı vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. Peki, engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Engelli maaşlarının hangi tarihte yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içinde yer alacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEngelli maaşları bayramdan önce erken ödenecek mi? Engelli maaşı ne zaman yatacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri