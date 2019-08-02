Engelli maaşları bayramdan önce erken ödenecek mi? 11 Ağustos-14 Ağustos arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu nedenle maaşların bayram öncesi yatırılıp yatırılmayacağı vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. Peki, engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Engelli maaşlarının hangi tarihte yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içinde yer alacaktır.