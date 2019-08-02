11 Ağustos-14 Ağustos arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı için bekleyiş sürüyor. Maaşları bekleyen vatandaşlar internette konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle maaşların bayram öncesi yatırılıp yatırılmayacağı heyecanla araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşları bayramdan önce ödenecek mi? İşte konu hakkında son bilgiler...

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Evde bakım maaşlarının hangi tarihte yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içinde yer alacaktır.