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  • 02.08.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:22

nda son dakika hareketliliği! 2 Ağustos , gram, çeyrek,

son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 253,00 liradan işlem görmüştü. Bugün , gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos ...

Altın fiyatları dün ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ticaret savaşını tekrar kızıştıran açıklamasının ardından dün yüzde 2'nin üzerinde değer kazandıktan sonra bugün yüzde 1'e yakın geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,446.1 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0.9 kayıpla 1,432.23 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos canlı altın fiyatları...

2 Ağustos Cuma günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

2 Ağustos Cuma günü gram altın 258,55 liradan alınırken, 258,60 liradan satılıyor.

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