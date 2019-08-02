Altın fiyatları dün ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ticaret savaşını tekrar kızıştıran açıklamasının ardından dün yüzde 2'nin üzerinde değer kazandıktan sonra bugün yüzde 1'e yakın geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,446.1 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0.9 kayıpla 1,432.23 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos canlı altın fiyatları...

2 Ağustos Cuma günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

2 Ağustos Cuma günü gram altın 258,55 liradan alınırken, 258,60 liradan satılıyor.