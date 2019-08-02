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Bumerang ’da yüzde 1

Bumerang Kartal’da KDV yüzde 1
Özkartallar Şirketler Grubu'nun İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa ettiği Bumerang 'daki daireler yüzde 1 avantajıyla satışa sunuluyor. Metrekare fiyatları 6 bin 900 liradan başlayan daireler için yüzde 50 peşinle teslim tarihine kadar faizsiz taksit yapılıyor. Dairelerin Eylül 2020'de teslim edilmesi planlanıyor. 10 bin metrekare arsa üzerinde yükselen ve 60 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Bumerang Kartal, toplam 190 konut ve ofisle 14 mağazadan oluşuyor.

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