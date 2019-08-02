Bugünkü
Takvim

2 bin 500 polis alınacak

2 bin 500 polis alınacak
Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na () 2019- 2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250'si erkek ve 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrencinin alınacağını duyurdu. Açıklamaya göre; adaylar 5-19 arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. 2019 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranan şartlar şöyle: "T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2 bin 500 polis alınacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri