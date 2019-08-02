2 bin 500 polis alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) 2019- 2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250'si erkek ve 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrencinin alınacağını duyurdu. Açıklamaya göre; adaylar 5-19 Ağustos arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. 2019 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranan şartlar şöyle: "T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak."
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