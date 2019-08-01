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  • 01.08.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 09:31

son dakika: 1 Ağustos ve ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Fed'in faiz kararının ardından dolar yukarı yönlü hareket izledi. Fed Başkanı Powell'ın faiz ile illgili açıklamalarının ardından dolar gece 5.58 - 5.62 arasında dalgalandı. 1 Ağustos'a 5.57 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve oldu? İşte 1 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Dolar, Fed'in faiz indirmesi ancak Fed Başkanı Powell'ın uzun sürecek bir faiz indirim sürecinin başlamadığını ifade etmesinin ardından euro karşısında iki yılın, yen karşısında iki ayın zirvesine çıktı. Euro, dolar karşısında 1.1034'e kadar gerileyerek 16 Mart 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 1 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,5677
Satış: 5,5716

EURO
Alış: 6,1578
Satış: 6,1633

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin kafaları karıştırması ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

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