Dolar son dakika... Dolar, Fed'in faiz indirmesi ancak Fed Başkanı Powell'ın uzun sürecek bir faiz indirim sürecinin başlamadığını ifade etmesinin ardından euro karşısında iki yılın, yen karşısında iki ayın zirvesine çıktı. Euro, dolar karşısında 1.1034'e kadar gerileyerek 16 Mart 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 1 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,5677

Satış: 5,5716

EURO

Alış: 6,1578

Satış: 6,1633

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin kafaları karıştırması ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.