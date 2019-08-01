Dolar son dakika... Dolar, Fed'in faiz indirmesi ancak Fed Başkanı Powell'ın uzun sürecek bir faiz indirim sürecinin başlamadığını ifade etmesinin ardından euro karşısında iki yılın, yen karşısında iki ayın zirvesine çıktı. Euro, dolar karşısında 1.1034'e kadar gerileyerek 16 Mart 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 1 Ağustos güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,5677
Satış: 5,5716
EURO
Alış: 6,1578
Satış: 6,1633
ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin kafaları karıştırması ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.
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