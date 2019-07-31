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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 06:26

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı : belasına meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Oligarklara, onların en büyük silahı olan belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Faiz belasına meydan okuyoruz

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün terör örgütlerine, onların iş birlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız." ifadelerini kullandı.

'ın "Topunuz gelin, topunuz!" sözlerini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Topunuz gelin, topunuz!' Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. 'de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz."


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