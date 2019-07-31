Maaşlar erken yatacak mı? Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 3 milyon memur maaşların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Her ayın 15'inde maaşlarını hesaplarında gören memurlar, bu ayki maaş gününün bayramın ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle erken yatırılması talep ediliyor. Memurlar gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, maaşlar erken yatacak mı? 2019 SGK SSK Bağkur Kurban Bayramı öncesi memur maaşları ödenecek mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?

Kurban Bayramı için vatandaşlar hazırlık içinde. Normal süreçte memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyorlar. Bu sene Kurban Bayramı ise 11-14 Ağustos'ta idrak edilecek. Maaşların yatacağı gün bayramın ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle memurlar maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.