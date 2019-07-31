Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatil planları için hazırlıklar sürüyor. Kurban Bayramı yaklaşırken en çok merak edilenlerden biri de bayram tatilinin kaç gün olacağı oldu. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Peki, Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili uzayacak mı? İşte 2019 bayram tatili ile ilgili son gelişmeler...

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatili ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması isteklerine olumlu bakmadığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bu sene Kurban Bayramı arefesi cumartesi gününe, bayramın 1. günü pazar gününe, bayramın son günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.