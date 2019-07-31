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  • 01.08.2019 00:16
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 00:16

bayram öncesinde yatacak mı? ?

bayram öncesinde yatacak mı? Kurban Bayramı öncesinde ikramiye alacak olan yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş aynı zamanda bayram öncesinde maaşların ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Maaşlar için Kurban Bayramı öncesinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, ? ?

Emekli maaşları bayram öncesinde yatacak mı?

Ağustos ayına geldiğimiz şu günlerde Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Emekli vatandaşlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ağustos ayı maaşları hakkında araştırma yapıyor. Milyonlarca emekli vatandaş bayram öncesinde bin lira ikramiyeyi hesabında görecek. Ancak emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı da merak konusu. Peki, Emekli maaşları bayram öncesinde yatacak mı? İşte merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE YATIRILACAK MI?

Şimdi gözler Ağustos ayında emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak. Ancak ödemenin büyük ihtimalle 9 Ağustos Cuma günü yapılması bekleniyor.

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