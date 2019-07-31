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  • 31.07.2019 19:27
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 01:56

ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyeleri hangi tarihte yatırılacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş nin ödeneceği günü heyecanla beklemeye başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "?" sorusu yer alıyor. Peki, ? İşte merak edilen detaylar....

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Bayramı öncesinde emekli ve ikramiye alacak vatandaşların bayram ikramiyeleri hakkında araştırmaları sürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusuyla ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, emekli ikramiyelerine zam var mı? İkramiyeler ağustos'un kaçında yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak. Ancak ödemenin büyük ihtimalle 9 Ağustos Cuma günü yapılması bekleniyor.

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