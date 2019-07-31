Emeklilere büyük müjde! Kira ve yakacak yardımı...

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren mevzuları görüştü. TÜED Başkanlar Kurulu, emeklilerin büyük bir kısmının ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten önemli isteklerde bulundu. Bunlardan bir tanesi yine milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor.