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  • 31.07.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 18:56

günü nasıl tamamladı? 'in kararı ne olur?

'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 102.082,48 puandan tamamladı. Analistler, 'nın () bu akşam açıklayacağı kararında politika faizini en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını, 50 baz puanlık indirim beklentilerinin yüzde 20 seviyelerinde bulunduğunu belirterek, Fed kararlarının ve Fed Başkanı 'ın açıklamalarının piyasalara etkilerinin takip edileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 603,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yatay seyrederken holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,51 ile iletişim oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 103.000 puanın üzerini test etmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla 102.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK
Analistler, 'nın () bu akşam açıklayacağı kararında politika faizini en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını, 50 baz puanlık indirim beklentilerinin yüzde 20 seviyelerinde bulunduğunu belirterek, Fed kararlarının ve Fed Başkanı 'ın açıklamalarının piyasalara etkilerinin takip edileceğini ifade etti.

Yarın yurt ide veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve Avrupa, ABD, Çin ve 'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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