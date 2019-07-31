Memurlar Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bayram planlarını yapmaya başladı. Maaşların ne zaman yatırılacağı bu nedenle memurlar için büyük önem taşıyor. Ağustos ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağı konusunda araştırmaları sürüyor. Peki, memur maaşları erken yatar mı? Memur maaşı bayramdan önce ödenecek mi?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılıp yatırılmayacağını sorgulatıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.