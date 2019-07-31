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  • 31.07.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 18:29

? bayramdan önce ödenecek mi? Heyecanla bekleniyor!

Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala yüz binlerce memur, maaşların yatırılacağı tarihe odaklandı. Bu nedenle bayramdan önce ödenecek mi sorusuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, ? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar...

Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Memurlar Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bayram planlarını yapmaya başladı. Maaşların ne zaman yatırılacağı bu nedenle memurlar için büyük önem taşıyor. Ağustos ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağı konusunda araştırmaları sürüyor. Peki, memur maaşları erken yatar mı? Memur maaşı bayramdan önce ödenecek mi?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılıp yatırılmayacağını sorgulatıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

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