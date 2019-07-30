Bugünkü
Takvim

Memura 754 TL kreş yardımı

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlıyor. 2 bin 630 lira bayram ikramiyesi, 754 lira kreş desteği gibi pek çok talep masaya gelecek.

Memura 754 TL kreş yardımı
Memurlar ve memur emeklileri için masası kuruluyor. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri, heyecanla bekleniyor. Memur konfederasyonları ve sendikalar, pek çok taleple masaya oturuyor. İşte bu taleplerden bazıları:

Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulansın.

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulsun ya da kamu görevlilerine 754 lira kreş yardımı yapılsın.

Giyecek yardımının kapsamı genişletilsin. Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450, ikinci yıl 600 lira giyim yardımı verilsin.

Servis hizmetinden tüm kamu görevlileri yararlandırılsın. Servis hizmeti sunulamaması halinde nakit ulaşım yardımı yapılsın.

Bayram öncesi kamu görevlilerine 2 bin 630 lira tutarında ikramiye verilsin.

Sosyal yardımlar aylıksız izin döneminde de ödensin.

Fazla çalışma ücreti, harcırahlar ve gündelikler artırılsın.

HAKEM KURULU BELİRLENDİ

Toplu sözleşmede yüksek hakem kurulu üyelikleri tarafından belirlendi:

Başkan: Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Başkan

(Yedek): Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Doğrudan belirlenen öğretim üyesi: Prof. Dr. M. Fatih Uşan

Doğrudan belirlenen öğretim üyesi (Yedek): Prof. Dr. Mehmet Barca

Konfederasyonlar tarafından önerilen adaylar arasından belirlenen öğretim üyesi: Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu

Konfederasyonlar tarafından önerilen adaylar arasından belirlenen öğretim üyesi (Yedek): Prof. Dr. Şakir Görmüş

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemura 754 TL kreş yardımı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri