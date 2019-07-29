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  • 29.07.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 23:46

? si nasıl ve nereden yapılır?

Gelir vergisi ödemelerinde son tarihin ne zaman olduğu şu sıralar vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok vatandaş internette "?" sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda si nasıl yapılır sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki, si nereden yapılır? İşte cevabı...

Gelir vergisi ödemelerinde son gün ne zaman?

Gelir vergisi ödemesi şu sıralar gündemde yer alan konuların başında bulunuyor. Vergi mükellefi olan birçok kişi gelir vergisi borcu 2. taksit ödemeleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında Gelir vergisi ödemesi son gün ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, GİB borç ödemesi nasıl ve nereden yapılır? İşte cevabı...

GELİR VERGİSİ ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

1 Temmuz Pazartesi tarihinde başlayan gelir vergisi 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

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