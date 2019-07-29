Gelir vergisi ödemesi şu sıralar gündemde yer alan konuların başında bulunuyor. Vergi mükellefi olan birçok kişi gelir vergisi borcu 2. taksit ödemeleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında Gelir vergisi ödemesi son gün ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, GİB borç ödemesi nasıl ve nereden yapılır? İşte cevabı...

GELİR VERGİSİ ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

1 Temmuz Pazartesi tarihinde başlayan gelir vergisi 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.