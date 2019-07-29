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  • 29.07.2019 22:04
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 22:04

nda son durum nedir? yasası çıkacak mı? EYT tatil sonrası Meclis'e gelecek mi?

Uzun süredir gündemde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuyla ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Prim gününü tamamlayıp emekli olmak için yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar nda son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Erken emeklilik yasasında son durum nedir? yasası çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

Erken emeklilik yasasında son durum ne?

Erken emeklilik yasasında son durum ne? Emekli olmak için gün sayan binlerce vatandaş EYT yasası hakkında son gelişmeleri yakında takip ediyor. Bu konuda resmi makamlardan yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Peki, Erken emeklilik yasasında son durum nedir? EYT yasası çıkacak mı? EYT tatil sonrası Meclis'e gelecek mi? İşte EYT hakkında son gelişmeler...

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA SON DURUM NEDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok."

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