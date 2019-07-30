İşsizlik maaşı genel olarak işten çıkartılanlara veriliyor. Ancak istifa edilerek alınabilmesinin istisnaları da var. İşsizlik maaşı ile ilgili çok sayıda soru geliyor. İşte sorularınızın cevapları:
KİMLER ALABİLİR?
4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Tabii ayrıca prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.
- Ekonomi
- 30.07.2019
- Gazete
İşsizlik maaşı alma koşulları nelerdir? 2019 İŞKUR İşsizlik maaşı ne kadar ve kimlere verilir?
İşsizlik maaşı genel olarak işten çıkartılanlara veriliyor. Ancak istifa edilerek alınabilmesinin istisnaları da var. İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar, aylık 2 bin 31 liraya varan ödeme alıyor. Peki İşsizlik maaşı kimlere verilir? Maaşı almak için nereye başvurulur? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem işsizlik maaşı ile ilgili sorulan soruları cevapladı. İşte işsizlik maaşıyla ilgili merak edilenler...
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