Dolar son dakika... Dolar kuru pazartesi günü 5.6001 seviyelerine geriledi ve son üç haftanı en düşük seviyesini gördü. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6120 lira, euronun satış fiyatı ise 6,2500 lira olmuştu. Dolar cephesinde ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı bekleniyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 30 Temmuz güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,6069
Satış: 5,6097
EURO
Alış: 6,2466
Satış: 6,2511
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