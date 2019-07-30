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  • 30.07.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:21

son dakika düşüşte! 30 Temmuz ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları

kuru son dakika... Piyasalar ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını bekliyor. Dünkü işlem gününde 5.6001'i gören dolar/TL, 30 Temmuz'a 5,6200 liradan, ise 6,2620 liradan başladı. Güncel döviz kurları merak ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL olu? İşte 30 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar kuru pazartesi günü 5.6001 seviyelerine geriledi ve son üç haftanı en düşük seviyesini gördü. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6120 lira, euronun satış fiyatı ise 6,2500 lira olmuştu. Dolar cephesinde ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı bekleniyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 30 Temmuz güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,6069
Satış: 5,6097

EURO
Alış: 6,2466
Satış: 6,2511

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