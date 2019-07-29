Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2019 yılı 2. taksit ödemesi için son viraja girildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilen MTV ödemeleri yılda iki taksit şeklinde ödeniyor. Yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı. Peki, hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? 2019 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? İşte MTV ödeme işlemleri...

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MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.