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  • 29.07.2019 14:46
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 14:46

ne zaman? 2019 ?

'nin 2019 yılı 2'nci taksit ödemesinde son günlere girildi. 2019 yılında yüzde 15,9 yükselen MTV'nin ödemesinin nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Gecikme faizi ödemek istemeyen araç sahiplerinin kısa sürede ikinci taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Peki, ne zaman? 2019 ?

MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2019 yılı 2. taksit ödemesi için son viraja girildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gerçekleştirilen MTV ödemeleri yılda iki taksit şeklinde ödeniyor. Yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı. Peki, hangi araç sahibi ne kadar ödeme yapacak? MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? 2019 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? İşte MTV ödeme işlemleri...

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

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