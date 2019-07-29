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  • 29.07.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 21:39

ne zaman verilecek? var mı, ne kadar?

12.5 milyon emekli vatandaş Kurban Bayramı'na az bir zaman kala ne zaman verilecek sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca ikramiyeye zam olup olmadığı da merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, ? var mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabında bin lira olacak. Milyonlarca vatandaş bu nedenle "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Peki, Bayram ikramiyesine zam var mı? İşte detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından ikramiyeyi çekecek.

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