Üniversite tercihleri için yarın son gün. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem devlet hem de vakıf üniversiteleri kendilerini tercih edecek başarılı öğrencilere cazip vaatler sunuyor. Tercih yaparken üniversitelerin bu olanaklarının da göz önünde bulundurulmasında yarar var. Zira üniversite sınavlarında yüksek başarı sıralamaları elde eden adaylara yardım yapılıyor. İlk 500'e giren öğrencilere aylık 7 bin 800 TL'ye varan cep harçlığı ve mezuniyet sonrası iş garantisi veriliyor. Burs imkanları nakdi yardımlarla da sınırlı değil.
Dizüstü bilgisayarlar, bedava uçak biletleri ve yurtdışı eğitim olanakları da üniversitelerin sunduğu vaatler arasında. İşte ilk bine giren öğrencilere verilen burslar:
Sınavdan büyük bir başarıyla çıkan öğrencileri, parlak bir gelecek bekliyor. Üniversiteler, mezuniyet sonrası iş garantisi veriyor.
CEYDA KARAASLAN
Dizüstü bilgisayarlar, bedava uçak biletleri ve yurtdışı eğitim olanakları da üniversitelerin sunduğu vaatler arasında. İşte ilk bine giren öğrencilere verilen burslar:
Sınavdan büyük bir başarıyla çıkan öğrencileri, parlak bir gelecek bekliyor. Üniversiteler, mezuniyet sonrası iş garantisi veriyor.
CEYDA KARAASLAN
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