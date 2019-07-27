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  • 27.07.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 23:16

'nin uçak gemisi Biga'da inşa edilecek! Yük ve savaş gemileri 'Kızılelma'da üretilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'ın tesislerine ilişkin, "Burası Marmara'nın, Karadeniz'in ve Akdeniz'in en büyük kuru yük gemilerinin inşa edileceği, tamir imkanı bulacağı, hatta en büyük savaş gemilerinin bile tamir ve inşa edileceği özel kuru havuz olacak." dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ'ın Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan fabrika tesislerinde uçak gemisi üretmek için 50 milyon dolarlık yatırımla başladığı, 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki kuru havuz inşaatını ziyaret etti.

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