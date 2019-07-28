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  • 28.07.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 19:08

? 2019 ikramiye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte?

için geri sayım başladı. Yılın ikinci ikramiyesini alacak olan milyonlarca vatandaş emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacağı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Milyonlarca kişi heyecanla maaşların ödeneceği günü bekliyor. Bu nedenle arama motorlarında son zamanlarda emekli ikramiyesi konusundaki araştırmalar artış gösterdi. Vatandaşlar Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 yılı ikramiye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayram öncesi ikramiye alacak olan milyonlarca vatandaş ikramiye ödeme tarihleriyle ilgili araştırmalara başladı. Google ve diğer arama motorlarında konuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, milyonların yanıt aradığı "Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusu yanıt buldu mu? İşte son gelişmeler...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.

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