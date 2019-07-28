Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayram öncesi ikramiye alacak olan milyonlarca vatandaş ikramiye ödeme tarihleriyle ilgili araştırmalara başladı. Google ve diğer arama motorlarında konuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, milyonların yanıt aradığı "Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusu yanıt buldu mu? İşte son gelişmeler...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.