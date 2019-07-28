BİM, A101 ve ŞOK İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapacak! Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR aracılığıyla ŞOK, BİM ve A101 Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımı yapılacak. İş arayışı olan vatandaşların merak ettiği ilanlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sitesinde yayımlandı. Şimdi birçok kişi BİM ve A101 personel alım ilanları hakkında araştırma yapıyor. Peki, başvurular nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

BİM PERSONEL ALIM İLANI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.