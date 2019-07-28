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  • 28.07.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 20:54

BİM, A101 ve ŞOK İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapacak! Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce mağazası bulunan BİM, ŞOK ve A101'de görevlendirmek üzere personel alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden ilanların yayımlandığını gören vatandaşlar ve A101 personel alım ilanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle merakla araştırılan soruların başında BİM, A101 ve ŞOK İŞKUR aracılığıyla personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusu yer alıyor. İşte BİM, A101 ve ŞOK personel alım ilanına dair detaylar...

BİM, A101 ve ŞOK İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapacak!

İŞKUR aracılığıyla ŞOK, BİM ve A101 Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımı yapılacak. İş arayışı olan vatandaşların merak ettiği ilanlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sitesinde yayımlandı. Şimdi birçok kişi BİM ve A101 personel alım ilanları hakkında araştırma yapıyor. Peki, başvurular nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

BİM PERSONEL ALIM İLANI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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