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  • 28.07.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 18:58

nda son durum nedir? Ziraat, Halkbank, Akbank, YapıKredi, Vakıfbank güncel faiz oranları

Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bankaların güncel hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle kredi faiz oranlarında son durum merakla sorgulatılan listesinde başta yer alıyor. Haberimizde nda son durumu banka banka sizler için derledik. İşte birçok kişi yakından takip ettiği Ziraat, Halk Bankası, Akbank, YapıKredi, VakıfBank güncel kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları son durum nedir?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla birlikte kredi çekecek olan vatandaşlar faizlerin düşüp düşmeyeceği hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda bankaların güncel faiz oranları da merak ediliyor. Haberimizin içerisinde banka banka güncel faiz oranlarını sizin için derledik. İşte Ziraat, Halk Bankası, Akbank, YapıKredi, VakıfBank güncel faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.04
Taşıt kredisi: 1.85
Konut kredisi: 1.49

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