Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla birlikte kredi çekecek olan vatandaşlar faizlerin düşüp düşmeyeceği hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda bankaların güncel faiz oranları da merak ediliyor. Haberimizin içerisinde banka banka güncel faiz oranlarını sizin için derledik. İşte Ziraat, Halk Bankası, Akbank, YapıKredi, VakıfBank güncel faiz oranları...
KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2.04
Taşıt kredisi: 1.85
Konut kredisi: 1.49
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