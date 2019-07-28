PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımlarına dair son detaylar kurum bünyesinde yer almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi PTT personel alımı yapılacak mı sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. PTT'den yakın bir süreçte personel alımıyla ilgili çıkan haberlere yanıt geldi.

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT tarafından yapılan son açıklamada, PTT personel alımı sayılarıyla ilgili rakamlara itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapılarak, personel ihtiyacı olduğu sürece alım yapacağı belirtildi.