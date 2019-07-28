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  • 28.07.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 23:16

yapacak mı? 2019 ne zaman, şartları neler?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı hakkındaki detaylar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. PTT'den yapılan son açıklamada na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamayla birlikte yakın zamanda PTT personel alımı yapılıp yapılmayacağı netleşti. Peki, 2019 yılı ne zaman, şartları nelerdir?

PTT personel alımı yapacak mı?

PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımlarına dair son detaylar kurum bünyesinde yer almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi PTT personel alımı yapılacak mı sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. PTT'den yakın bir süreçte personel alımıyla ilgili çıkan haberlere yanıt geldi.

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT tarafından yapılan son açıklamada, PTT personel alımı sayılarıyla ilgili rakamlara itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapılarak, personel ihtiyacı olduğu sürece alım yapacağı belirtildi.

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