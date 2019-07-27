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  • 27.07.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 09:27

da son dakika hareketliliği! 27 Temmuz ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Dolar/TL perşembe günkü Merkez Bankası kararı sonrasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonrası için kademeli faiz indirimi çağrısı yapmasının ardından 1 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Son günlerde dalgalı seyir izleyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası aşağı yönlü hareketlilik yaşamıştı. Haftanın son işlem gününe 5.70 civarında başlayan dolar/TL, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları öncesi 5.6850 seviyesinde işlem görüyordu. Kur Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kademeli olarak 5.6200'a kadar geriledi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,6659
Satış: 5,6727

EURO
Alış: 6,3022
Satış: 6,3255

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