Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Son günlerde dalgalı seyir izleyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası aşağı yönlü hareketlilik yaşamıştı. Haftanın son işlem gününe 5.70 civarında başlayan dolar/TL, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları öncesi 5.6850 seviyesinde işlem görüyordu. Kur Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kademeli olarak 5.6200'a kadar geriledi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,6659

Satış: 5,6727

EURO

Alış: 6,3022

Satış: 6,3255