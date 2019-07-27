Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Son günlerde dalgalı seyir izleyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası aşağı yönlü hareketlilik yaşamıştı. Haftanın son işlem gününe 5.70 civarında başlayan dolar/TL, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları öncesi 5.6850 seviyesinde işlem görüyordu. Kur Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kademeli olarak 5.6200'a kadar geriledi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,6659
Satış: 5,6727
EURO
Alış: 6,3022
Satış: 6,3255
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