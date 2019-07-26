BİM ve A101 Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sitesinde BİM ve A101 personel alım ilanları yayımlandı. İlanların yayımlanmasıyla birlikte iş arayışı bulunan vatandaşlar başvurunun nasıl yapıldığını araştırıyor.

İŞKUR BİM PERSONEL ALIM İLANI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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İşte İŞKUR'da yer alan güncel BİM personel alım ilanları...