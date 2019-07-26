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  • 26.07.2019 23:55
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 23:57

ve A101 personel alım ilanları yayımlandı! Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi sitesinden Türkiye'nin 81 ilinde binlerce mağazası bulunan BİM ve A101'de görevlendirmek üzere personel alım ilanları yayımlandı. İlanların yayımlandığını gören vatandaşlar ve A101 personel alım ilanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR BİM ve A101 personel alım ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR BİM ve A101 personel alım ilanları yayımlandı!

BİM ve A101 Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sitesinde BİM ve A101 personel alım ilanları yayımlandı. İlanların yayımlanmasıyla birlikte iş arayışı bulunan vatandaşlar başvurunun nasıl yapıldığını araştırıyor.

İŞKUR BİM PERSONEL ALIM İLANI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte İŞKUR'da yer alan güncel BİM personel alım ilanları...

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